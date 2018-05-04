Литва и Россия завершили демаркацию границы

Как сообщил в пятницу МИД Литвы, после того, как из российского МИДа поступило сообщение о завершении необходимых внутренних процедур, 26 апреля процесс демаркации границы был полностью завершен.

Правительство Литвы утвердило документы по демаркации госграницы 31 января этого года.

Протяженность госграницы Литвы и России (включая и границу территориального моря) составляет 297,12 км. На границе установлено 559 демаркационных знаков.

Как сообщалось, в апреле премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении описания прохождения российско-литовской государственной границы.

"Утвердить подготовленный Совместной Российско-Литовской демаркационной комиссией Протокол - описание прохождения российско-литовской государственной границы от 20 декабря 2017 года. Поручить МИДу России уведомить Литовскую сторону о принятом решении", - говорится в тексте распоряжения от 3 апреля, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

О завершении демаркации границы между РФ и Литвой сообщила 6 марта пресс-служба Росреестра.

Как уточняется, подготовлен русскоязычный комплект итоговых документов демаркации российско-литовской государственной границы. Он аутентичен комплекту итоговых документов демаркации на литовском языке, подготовленному литовской стороной. Документы подписаны уполномоченными лицами РФ и Литовской Республики во время встречи в Вильнюсе.

"Установлено, что российско-литовская государственная граница имеет общую протяженность 297 км. Для обозначения государственных рубежей за годы работы российскими и литовскими специалистами было установлено 559 пограничных знаков", - отмечается в сообщении.

Росреестр осуществлял топографо-геодезическое и картографическое обеспечение демаркации российско-литовской государственной границы, начиная с 2010 года.

В начале июня 2017 года на литовской стороне границы стартовало строительство защитного ограждения протяженностью 44,6 км. Работы стоимостью 1,335 млн евро планировалось завершить к началу этого года. Отмечалось, что ограждение возводится с целью пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции.