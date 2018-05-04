Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генерал НАТО: Россия сохраняет все "важные позиции" в группировках "ДНР" и "ЛНР"
Генерал НАТО: РФ сохраняет все "важные позиции" в группировках боевиков
Новости: Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Новости: США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости: На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
X

Литва и Россия завершили демаркацию границы

Граница
16:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: flickr

Новости мира: Вступили в силу документы по демаркации госграницы Литвы и России.

Как сообщил в пятницу МИД Литвы, после того, как из российского МИДа поступило сообщение о завершении необходимых внутренних процедур, 26 апреля процесс демаркации границы был полностью завершен.

Правительство Литвы утвердило документы по демаркации госграницы 31 января этого года.

Протяженность госграницы Литвы и России (включая и границу территориального моря) составляет 297,12 км. На границе установлено 559 демаркационных знаков.

Как сообщалось, в апреле премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении описания прохождения российско-литовской государственной границы.

"Утвердить подготовленный Совместной Российско-Литовской демаркационной комиссией Протокол - описание прохождения российско-литовской государственной границы от 20 декабря 2017 года. Поручить МИДу России уведомить Литовскую сторону о принятом решении", - говорится в тексте распоряжения от 3 апреля, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

О завершении демаркации границы между РФ и Литвой сообщила 6 марта пресс-служба Росреестра.

Как уточняется, подготовлен русскоязычный комплект итоговых документов демаркации российско-литовской государственной границы. Он аутентичен комплекту итоговых документов демаркации на литовском языке, подготовленному литовской стороной. Документы подписаны уполномоченными лицами РФ и Литовской Республики во время встречи в Вильнюсе.

"Установлено, что российско-литовская государственная граница имеет общую протяженность 297 км. Для обозначения государственных рубежей за годы работы российскими и литовскими специалистами было установлено 559 пограничных знаков", - отмечается в сообщении.

Росреестр осуществлял топографо-геодезическое и картографическое обеспечение демаркации российско-литовской государственной границы, начиная с 2010 года.

В начале июня 2017 года на литовской стороне границы стартовало строительство защитного ограждения протяженностью 44,6 км. Работы стоимостью 1,335 млн евро планировалось завершить к началу этого года. Отмечалось, что ограждение возводится с целью пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Демаркация границы, Литва, МИД Литвы, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы Местные выборы в Англии: партия Мэй смогла избежать значительных потерь Евростат назвал страны-лидеры производства атомной энергии

Последние новости

В Киеве задержан "брачный аферист" из Молдовы, который обманул 10 женщин День рождения Одри Хепберн: лучшие роли легендарной актрисы (Видео) Гризманн: Нам нужно взять и победить в этом финале
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
03 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
04 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
05 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
Новости сегодня
17:50 МИД напоминает "заробитчанам", что работать в Китае без визы типа "Z" запрещено
17:46 Кристина Агилера впервые за 6 лет выпустила новый клип (Видео)
17:41 Украинский борец Беленюк: Предлагали $200 тысяч за переход в другую сборную
17:40 Трамп о встречи с Ким Чен Ыном: У нас есть дата и место
17:35 В Украине с 4 мая применение "единого окна" на таможнях стало обязательным
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У Порошенко отреагировали на задержание оккупантами украинских рыбаков
У Порошенко отреагировали на задержание украинских рыбаков
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Врачи назвали основные причины головной боли
Врачи назвали основные причины головной боли
Добавить комментарий
0