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Бундесвер повысит приоритеты национальной обороны и защиты союзников по НАТО

Флаг ФРГ
18:37 Сегодня Телеграф

Новости мира: Бундесвер намерен отказаться от сосредоточения на участии в международных миротворческих миссиях, как это было в последние десятилетия.

В проекте новой "Концепции Бундесвера" основными задачами рядом с зарубежными миссиями вооруженных сил Германии "с одинаковым уровнем приоритетности" названо национальную оборону и защиту союзников по НАТО.

Об этом сообщили в минобороны Германии в пятницу, передает Европейская правда со ссылкой на DW.

"Концепция Бундесвера" учитывает новые сценарии, в частности кибератаки, отметил представитель минобороны, которого цитирует информагентство dpa. Проект документа конкретизирует положения, записанные в новой "Белой книге" - военно-политической стратегии, одобренной правительством ФРГ летом 2016 года.

В ней говорится, что ситуация в сфере безопасности в значительной степени изменилась. Кризис на Востоке Украины и аннексия Россией Крыма показали, что мироустройство в Европе под угрозой. РФ названа в "Белой книге" "вызовом безопасности на континенте".

Ранее о проекте "Концепции Бундесвера" сообщала газета Süddeutsche Zeitung. В нем национальная оборона определена как "самое амбициозное задание с высокой потребностью наверстать упущенное".

После падения "железного занавеса" Бундесвер сфокусировался на выполнении зарубежных миссий, например в Косово или Афганистане. Однако со времени начала украинского кризиса в 2014 году напряженность в отношениях Запада с Россией растет.

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Новости мира, Бундесвер, Германия, НАТО, Национальная оборона, Россия.
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