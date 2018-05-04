В июне в Балтийском регионе пройдет серия военных учений стран НАТО

В июне в странах Балтии, Польше и на Балтийском море пройдет серия военных учений Североатлантического альянса.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на ERR, с 3 по 15 июня в Литве, Польше, Эстонии и Латвии состоятся международные учения "Saber Strike", в которых примут участие 18 тысяч военных из 19 стран НАТО и партнеров альянса.

Для участия в этих учениях из Германии в Латвию через Чехию, Польшу и Литву будут отправлены около 1100 единиц военной техники США.

В Литву эта техника по двум маршрутам прибудет через так называемый Сувалкский коридор - участок границы Литвы и Польши шириной в 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке - с Республикой Беларусь.

В это же время в Литве пройдут национальные учения "Молния Перкунаса", в которых примут участие до 9 тысяч военных, а также учения "Твердый кобальт" в Каунасском районе.

Кроме того, в июне начнутся учения "Baltops" в Балтийском море.