Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"
Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"
Новости: Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков
Киев требует освободить задержанных в Крыму моряков
Новости: Вратарь Реала - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вратарь Реала - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Новости: Евровидение 2018: стало известно, кто будет комментировать конкурс в Украине
Евровидение 2018: стало известно, кто будет комментировать конкурс в Украине
X

Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"

Совбез ООН
20:51 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Обсуждение будут транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте ООН.

Запланированное на 29 мая открытое заседание Совета Безопасности ООН относительно ситуации в Украине детально рассмотрит два аспекта: попирание прав человека в оккупированном Россией украинском Крыму, а также усиление агрессии на Донбассе.

Подробно об этом рассказал в эксклюзивном комментарии Укринформу спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"29 мая Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание с целью рассмотрения ситуации в Украине. Обсуждение будут проводиться по двум аспектам: ситуации в оккупированном Крыму, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - сообщил дипломат.

Украинский представитель уточнил, что заседание именно в таком, открытом, формате по ситуации в Украине не проводилось с февраля 2017 года. "Правда, обсуждение украинского вопроса после этого проходило в других форматах, в том числе в режиме закрытых консультаций, а также заседание 15 марта в формате Арріа", - прибавил он.

В связи с этим представитель Украины подчеркнул: "Мы считаем, что проведение обсуждений в Совете Безопасности ООН 29 мая позволит нам продолжить международные усилия по решению украинского вопроса, обсудить пути дальнейшей поддержки со стороны Совета Безопасности и ООН в целом. Мы проинформируем членов Совбеза о нынешней ситуации на востоке Украины, которая характеризуется усилением насилия и обстрелов со стороны боевиков, поддерживаемых Россией".

Что касается ситуации в Крыму, по словам дипломата, обязательно будет обсуждаться практика оккупационной власти относительно грубых нарушений прав человека, притеснений активистов и журналистов, а также незаконных задержаний и арестов граждан.

Заседание СБ ООН созывается во взаимодействии с партнерами в Совбезе - в первую очередь, Польшей, которая будет председательствовать в Совете в течение мая, а также другими странами-членами Организации. Его начало предварительно запланировано на 15 часов 29 мая по местному времени (в 22 по Киеву).

Как сообщалось ранее, Республика Польша, которая с 1 мая приняла председательство в СБ ООН, включила украинский вопрос в повестку дня работы Совбеза в мае. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил польскую сторону за инициативу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Донбасс, Оккупированный Крым, Олег Николенко, ОРДЛО, Совбез ООН.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В совбезе ООН состоится дискуссия по ситуации в Украине Венгрия готова ветировать бюджет ЕС В Литве официально переименовали Грузию

Последние новости

Эти люди доказали, что сила воли и труд могут победит все (Фото) В ОБСЕ констатировали отсутствие прогресса в процессе обмена заложниками Порошенко ветировал новый закон о дипслужбе
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
03 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
04 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
05 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
Новости сегодня
21:30 Динамо и Мариуполь поделили очки: обзор матча (Видео)
21:29 В СБУ прояснили ситуацию по освобождению Лусварги
21:26 В местах проведения ООС начнут работать передвижные посты
21:22 Как живет богатая молодежь Канады (Фото)
21:16 Швеция - Беларусь: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
Новости: "Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево - Будапешт": цены на билеты
Из Мукачево запустят новый поезд в Европу
Новости: Украина погасила часть долга перед МВФ
Украина погасила часть долга перед МВФ
Новости: Медики назвали продукт, который предупреждает серьезные болезни
Медики назвали продукт, который предупреждает серьезные болезни
Добавить комментарий
0