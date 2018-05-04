Стало известно, что будет обсуждать ООН на заседании по "украинскому вопросу"

Запланированное на 29 мая открытое заседание Совета Безопасности ООН относительно ситуации в Украине детально рассмотрит два аспекта: попирание прав человека в оккупированном Россией украинском Крыму, а также усиление агрессии на Донбассе.

Подробно об этом рассказал в эксклюзивном комментарии Укринформу спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"29 мая Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание с целью рассмотрения ситуации в Украине. Обсуждение будут проводиться по двум аспектам: ситуации в оккупированном Крыму, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - сообщил дипломат.

Украинский представитель уточнил, что заседание именно в таком, открытом, формате по ситуации в Украине не проводилось с февраля 2017 года. "Правда, обсуждение украинского вопроса после этого проходило в других форматах, в том числе в режиме закрытых консультаций, а также заседание 15 марта в формате Арріа", - прибавил он.

В связи с этим представитель Украины подчеркнул: "Мы считаем, что проведение обсуждений в Совете Безопасности ООН 29 мая позволит нам продолжить международные усилия по решению украинского вопроса, обсудить пути дальнейшей поддержки со стороны Совета Безопасности и ООН в целом. Мы проинформируем членов Совбеза о нынешней ситуации на востоке Украины, которая характеризуется усилением насилия и обстрелов со стороны боевиков, поддерживаемых Россией".

Что касается ситуации в Крыму, по словам дипломата, обязательно будет обсуждаться практика оккупационной власти относительно грубых нарушений прав человека, притеснений активистов и журналистов, а также незаконных задержаний и арестов граждан.

Заседание СБ ООН созывается во взаимодействии с партнерами в Совбезе - в первую очередь, Польшей, которая будет председательствовать в Совете в течение мая, а также другими странами-членами Организации. Его начало предварительно запланировано на 15 часов 29 мая по местному времени (в 22 по Киеву).

Как сообщалось ранее, Республика Польша, которая с 1 мая приняла председательство в СБ ООН, включила украинский вопрос в повестку дня работы Совбеза в мае. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил польскую сторону за инициативу.