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На местных выборах в Британии кандидат победил с перевесом в один голос
21:48 Пт, 4 Май 2018 Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: Майкл Хардвер, который победил своего оппонента от лейбористов, утверждает, что это была одна из самых напряженных ночей в его жизни.
На местных выборах в Британии победителя определил один голос - после неоднократного пересчета голосов в городе Харлоу, графство Эссекс, победителем объявили консерватора Майкла Хардвера.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC, в ночь выборов в палате Харлоу царило огромное напряжение - голоса пересчитывали четыре раза, ведь не могли поверить, что победитель оторвался только на один голос.
"После первого подсчета я проиграл с разницей в два голоса, следующий перерасчет показал мою победу с преимуществом в один голос, еще два перерасчеты показали, что я победил с перевесом в один голос", - комментирует политик.
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