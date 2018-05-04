На местных выборах в Британии кандидат победил с перевесом в один голос

На местных выборах в Британии победителя определил один голос - после неоднократного пересчета голосов в городе Харлоу, графство Эссекс, победителем объявили консерватора Майкла Хардвера.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC, в ночь выборов в палате Харлоу царило огромное напряжение - голоса пересчитывали четыре раза, ведь не могли поверить, что победитель оторвался только на один голос.

"После первого подсчета я проиграл с разницей в два голоса, следующий перерасчет показал мою победу с преимуществом в один голос, еще два перерасчеты показали, что я победил с перевесом в один голос", - комментирует политик.