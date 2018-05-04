Юнкер вступился за Карла Маркса

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не следует судить немецкого философа Карла Маркса за поступки его последователей, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Маркс не несет ответственности за зверства, за которые должны отвечать его мнимые преемники", - сказал Ж.-К.Юнкер на мероприятии в честь 200-летия со дня рождения К.Маркса в немецком городе Трир.

Решение Ж.-К.Юнкера посетить мероприятие раскритиковал ряд политиков.

Так, депутат Европейского парламента британец Пол Наттолл назвал визит председателя Еврокомиссии в Трир "ужасным".

"Ужасно, что Жан-Клод Юнкер считает необходимым почтить память человека, чья идеология - марксизм/коммунизм - привела к более чем 100 млн смертей", - цитирует П.Наттолла газета "Экспресс".

В рамках празднования дня рождения К.Маркса в Трире в субботу планируется открытие 4,4-метровой статуи К.Маркса, подаренной Китаем.