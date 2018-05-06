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Премьер Молдовы заверяет, что выборы в стране будут корректными и свободными

Павел Филипп
00:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Павел Филипп прокомментировал предстоящие осенние парламентские выборы в стране.

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп заверил руководство ЕС, что осенние парламентские выборы в стране будут корректными, демократическими и свободными.

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Молдовы по итогам встречи премьера Павла Филиппа с Председателем Европейского Совета Дональдом Туском.

«Власти Республики Молдова приложат максимум усилий, чтобы осенние парламентские выборы были корректными, свободными и демократическими, и чтобы они прошли по стандартам ОБСЕ и Совета Европы», - говорится в сообщении.

Глава молдавского правительства особо подчеркнул значимость углубления сотрудничества Молдовы в рамках «Восточного партнерства», десятилетие которого будет отмечаться в 2019 году.

Филипп и Туск обсудили также вопрос Приднестровского урегулирования, отметив достигнутый прогресс в этом направлении в связи с подписанием между Кишиневом и Тирасполем Соглашения о доступе транспортных средств из Приднестровского региона к участию в международном дорожном сообщении.

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Новости мира, Европа, ЕС, мир, Молдова, Павел Филипп, Политика.
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