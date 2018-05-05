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РФ ждет от НАТО данные об ликвидации запасов "Новичка" в Чехии

Мария Захарова
09:44 Сегодня Телеграф

Новости мира: Захарова подчеркнула, что Москва ждет от НАТО официального ответа, какие еще страны Альянса занимаются исследованиями веществ этого типа.

Россия поинтересовалась у НАТО, кто фиксировал уничтожение запасов нервно-паралитического вещества "Новичок" в Чехии.

Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает Европейская правда со ссылкой на  российское информационное агентство "РИА Новости".

Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан утверждает, что на территории страны в небольших количествах изготавливали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок", которым в Британии отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. После испытания вещество было уничтожено.

"Сказали, что средство на территории Чехии было уничтожено. Кто фиксировал это? Все-таки есть соответствующие эксперты. Как это было задокументировано? Эти все вопросы, в частности, к НАТО, остаются, не просто остаются, сегодня были поставлены. И на них надо отвечать", — заявила Захарова.

"А что НАТО? Североатлантический альянс не знал, что буквально год назад на территории Чехии синтезировался "Новичок"? Вы в это верите… Конечно, в Североатлантическом альянсе не просто знали. А вот теперь хороший вопрос — кто и как, и на каком уровне участвовал в курировании этих программ со стороны НАТО…", - добавила представитель российского МИД.

Напомним, британские СМИ сообщили, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию мог отравить 54-летний бывший шпион ФСБ с позывным "Гордон".

Великобритания утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", изготовленным в России.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

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Новости мира, Дело Скрипаля, Мария Захарова, Новичок, Чехия.
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