"Макрон-фест": в Париже тысячи людей вышли на митинг

Тысячи граждан вышли на улицы Парижа и других крупных городов Франции в знак протеста против политики президента страны Эммануэля Макрона. По данным полиции, их около 40 тысяч.

В Париже приняты беспрецедентные меры безопасности, сообщает Franvceinfo.

"В человеческом обществе нет другого закона, кроме взаимопомощи... Мы верим в государство, мы верим в государственную службу, монополию и монополию железной дороги", - заявил лидер левого движения "Непокоренная Франция", который участвовал в предыдущих президентских выборах, Жан-Люк Меланшон.

Организаторами протеста, кроме левых сил, выступают профсоюзы, в том числе железнодорожников, которые уже несколько недель продолжают забастовку в знак протеста против намерения президента провести реформирование отрасли и устранить монополию одной компании.

В митинге также принимают участие сотрудники Air France, врачи, учителя, студенты, а также работники почты и юристы.

Организаторы призывают к мирному собранию, дисциплинированному прохождению марша, который двигается от площади Оперы до площади Бастилии и пройдет через площадь Республики.

"Мы организованы, дисциплинированы, мы не потратим зря сегодняшний день. То, что происходит - не конец нашей борьбы, а начало", - заявил Меланшон.

Организаторы митинга призывают к проведению еще более массового протеста 26 мая, рассчитывая на "миллионы участников".

Сейчас в Twitter также запущен протестную акцию против политики Макрона, которая проходит с хэштэгами #LaFeteAMacron, #StopMacron.

Правопорядок во время демонстрации обеспечивают две тысячи полицейских. Правоохранители организовали патрулирование и пропускной режим к месту собрания. Сейчас задержаны четыре человека, которые имели при себе "запрещенное оружие".

Протесты также проходят в Тулузе, Бордо, Ренне, Страсбурге и других городах.