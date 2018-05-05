В Глазго десятки тысяч человек митинговали за независимость Шотландии

Десятки тысяч людей вышли в субботу на демонстрацию в Глазго, требуя независимости Шотландии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Организаторы ежегодной демонстрации, группа "Все под одним флагом", отметили, что они надеялись на 40 тысяч участников. Однако, по их словам, предварительные оценки свидетельствуют об участии 80 тысяч человек.

По данным полиции Шотландии, к демонстрации присоединились 35 тысяч человек. В прошлогоднем марше в Глазго приняли участие 20 тысяч.

Организация "Все под одним флагом" описывает себя как "пронезависимая организация, целью которой является проводить марши на регулярной основе, пока Шотландия не будет свободной".

Сокоординатор марша Нил Маккей уверен, что вскоре состоится второй референдум о независимости региона.

"Будет еще один референдум за независимость, он состоится еще до 2021 года, когда Великобритания наконец выйдет из ЕС. Мы готовы, и мы будем делать это каждый год по всей Шотландии", - отметил Маккей.

Напомним, в сентябре 2014 года в Шотландии проходил первый референдум о независимости страны. Тогда 55% жителей проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании, а независимость поддержали 45%.