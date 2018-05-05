Авария на шахте в Польше: на поверхность подняли двух из семи горняков

Польские спасатели обнаружили и подняли на поверхность двух из семи горняков, пропавших в результате аварии на шахте “Зофиювка” на юге Польши.

Об этом сообщила пресс-служба Ястжембской угольной компании, в состав которой входит шахта.

“Спасатели обнаружили двух из семи шахтеров, которых ищут на шахте "Зофиювка". Они ранены, но в сознании", - сообщили в пресс-службе компании.

По последней информации, они уже подняты на поверхность.

Спасатели продолжают поиски еще пятерых шахтеров, место расположения одного из них уже известно.

По информации спикера Высшего управления горнодобывающего управления (WUG) Польши Анны Свинярской-Тадли, сильные подземные толчки произошли приблизительно в 12 часов (по киевскому времени) на глубине 900 метров. Сила подземных толчков составляла 3,4 балла по шкале Рихтера.

К шахте прибывают родственники шахтеров, которые интересуются судьбой своих родных.

С начала года на польских шахтах погибли шестеро шахтеров.