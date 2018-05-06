Во Франции осудили заявление Трампа относительно терактов 2015 года

МИД Франции осудило заявление президента США Дональда Трампа о том, что жертв терактов 13 ноября 2015 года в Париже могло быть меньше, если бы в стране действовал соответствующий закон, который позволял бы сотрудникам заведений общепита иметь при себе оружие, что позволило бы нейтрализовать террористов.

Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД.

«Франция выражает свое твердое осуждение замечаний президента Трампа относительно нападений 13 ноября 2015 года в Париже и призывает уважать память жертв», - указано в заявлении.

В документе также отмечается, что каждая страна свободно определяет собственное законодательство в области ношения оружия, как и в других сферах.

«Франция гордится тем, что она является безопасной страной, где приобретение и владение огнестрельным оружием строго регулируются. Статистика пострадавших от огнестрельного оружия не заставляет нас ставить под сомнение выбор Франции в этом вопросе. Свободный оборот оружия в обществе не является средством против террористических нападений, он, наоборот, может облегчить планирование таких нападений», - указано в документе.

Как известно, 13 ноября 2015 года взрывы прогремели неподалеку от стадиона "Стад де Франс" в северном пригороде Парижа, в нескольких барах и кафе парижского пригорода Сен-Дени и в самой столице. Кроме того, террористы взяли в заложники посетителей концертного зала "Батаклан" в Париже. Жертвами нападений стали 130 человек, 350 получили ранения. Режим чрезвычайного положения, введенный во Франции в ноябре 2015 года, был отменен 1 ноября прошлого года.