Макрон об угрозах США выйти из ядерного соглашения: Мы откроем ящик Пандоры

По его словам, такие действия США могут привести к войне, сообщает DW.

"Мы откроем ящик Пандоры. Это может вызвать войну", - заявил Макрон немецкому еженедельнику Der Spiegel. При этом, добавил лидер французского государства, он не считает, "что Трамп хочет войны".

Макрон ранее уже призывал Трампа не выходить из ядерного соглашения, когда встречался с ним в Вашингтоне в конце прошлого месяца.

В то же время президент Ирана Хасан Роухани в воскресенье заявил, что в случае, если Соединенные Штаты разорвут ядерное соглашение, то "пожалеют об этом, как никогда раньше в истории". По его словам, Трамп и "сионистский режим" (Израиль) "должны знать, что наш народ един".

Как сообщалось, Трамп неоднократно остро критиковал ядерное соглашение с Ираном, подписанное при президентстве Барака Обамы. До 12 мая Трамп должен решить, приостанавливают ли США и в дальнейшем действие санкций против Ирана по условиям ядерного соглашения. Это решение фактически определит дальнейшее участие США в соглашении.

Между тем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло в своих ежеквартальных отчетах, что Иран не обогащал уран выше допустимого уровня.

Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, Германией, а также Евросоюзом. В нем шла речь о снятии санкций с Тегерана в обмен на допуск наблюдателей МАГАТЭ к ядерным объектам в Иране.