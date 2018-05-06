Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На Донбассе военные подорвались на взрывчатке: один погиб, двое ранены
Украинские военные попали в засаду, есть погибшие
Новости: В Лиссабоне открыли Евровидение-2018
В Лиссабоне открыли Евровидение-2018
Новости: Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Новости: Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
Луганской области грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
X

В Хорватии на дороге загорелся польский автобус с паломниками

ДТП
21:50 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В Хорватии на автостраде загорелся польский автобус, перевозивший паломников из боснийского Меджугорья в Жешув.

Польский автобус, перевозивший паломников из боснийского Меджугорья до Жешува, загорелся на шоссе в Хорватии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. По данным свидетелей, а также владельцев фирмы-перевозчика, возгорание произошло в багажном отделении автобуса.

В это время в автобусе находились 46 человек.

В результате пожара ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

После появления огня автобус остановился. Все пассажиры смогли выйти на улицу. Как отмечается, тушить огонь уже было поздно.

Автобус имел полные баки, так как только отправился в Жешув. Пассажиры потеряли весь багаж, у многих сгорели документы и деньги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Меджугорья, Паломники, Польша, Хорватия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Авария на шахте в Польше: спасатели продолжают поиски горняков Пучдемона могут снова выдвинуть на пост главы Каталонии Во Франции прошли массовые акции протеста против политики Макрона

Последние новости

О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи Рафаилов жестко раскритиковал ТК "Футбол" Мама из Японии делится снимками из своей жизни с тройняшками и двойняшками (Фото)
Сегодня читают
01 Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
02 Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
03 Головкин - Мартиросян: полное видео боя
04 ВКУ поддерживает украинскую автокефалию УПЦ
05 Обнаружена зависимость между группой крови и мужской потенцией
Новости сегодня
22:48 В Москве прошла еще одна акция против инаугурации Путина
22:43 Натурщицы, которые позировали знаменитым художникам (Фото)
22:40 В Нигерии вооруженные нападавшие убили в селе более 50 человек
22:33 Китайцы снова стали лучшими в мире в настольном теннисе
22:32 В Совете Европы отреагировали на массовые задержания на протестах в России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в 4 областях Украины
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украины
Новости: Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения
Тука объяснил, почему Javelin нет на Донбассе
Новости: Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара
Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
Новости: Факты о Солнечной системе, о которых не рассказывают учебники астрономии
Факты о Солнечной системе, о которых не рассказывают учебники астрономии
Добавить комментарий
0