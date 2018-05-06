Блок Меркель опережает социал-демократов уже наполовину

Таковы результаты опроса Института исследования общественного мнения Emnid для Bild am Sonntag, сообщает Европейская правда со ссылкой на FAZ.

Партнеры СДПГ по большой коалиции, блок канцлера Ангелы Меркель ХДС-ХСС зато набрал 2 процентных пункта, и сейчас его рейтинг составляет 34%.

Таким образом, консерваторы опережают социал-демократов ровно наполовину.

Третьей самой сильной политической силой остается ультраправая "Альтернатива для Германии" с 14 %.

Зеленые имеют поддержку 12%, Левые потеряли один пункт и имеют 10%. Свободная демократическая партия набирает лишь 8%.

Напомним, 22 апреля лидером Социал-демократической партии Германии (СДПГ) стала Андреа Налес – женщина стала во главе этой политической силы впервые в ее 155-летней истории.