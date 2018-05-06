Британия поддерживает идею Франции по созданию европейских сил реагирования

Великобритания поддерживает французский план создания европейских сил реагирования, несмотря на выход страны из Европейского Союза.

Об этом заявил министр по закупкам в оборонной сфере в британском правительстве Фредерик Курзон, сообщает RFI.

"Мы очень заинтересованы в поддержке президента Макрона в этой инициативе", - заявил он во время встречи министров обороны стран-членов ЕС в столице Болгарии.

"Мы с нетерпением ждем встречи со своими французскими коллегами для проработки идей, которые они сформулировали для более эффективной и объединенной системы безопасности и обороны в Европе. Мы считаем, что это играет свою роль", - сказал Курзон.

По его словам, инициатива Франции по учреждению европейских сил реагирования (European Intervention Initiative) поможет Великобритании достичь "глубокого и особого партнерства с европейскими коллегами по вопросам обороны и безопасности".

По предложению Франции, европейские силы реагирования будут отделены от другого оборонного сотрудничества в рамках ЕС, соответственно, выход Британии из ЕС не станет препятствием для участия в проекте.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон изложил свое виденье будущего Европейского Союза в отрасли обороны, акцентировав, в частности, на необходимости разработки "единой стратегической культуры". Президент Франции предложил до следующего десятилетия подготовить европейские силы реагирования, которые будут иметь общую доктрину и общие бюджетные инструменты, фактически станут силами быстрого многонационального разворачивания для противодействия вызовам и угрозам.