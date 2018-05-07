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Эрдоган анонсировал новые военные операции в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган
02:06 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: 25 марта Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала наземное наступление в районе города Синджар на северо-западе Ирака.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия проведет новые операции на территории Сирии.

По его словам, в результате новых операций будет уничтожен "террористический коридор" на южной границе страны, передает Голос Америки.

"Мы будем и дальше давить террористические организации. В новом цикле к операциям "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" Турция добавит новые, чтобы очистить свои границы", - заявил Эрдоган.

"С помощью этих операций мы разнесем террористический коридор, который формируется на нашей южной границе. Наши солдаты, которые завершили эпопею в Африне, готовы к новым задачам. Операции продолжатся до тех пор, пока не останется ни одного террориста", - добавил он.

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Новости мира, Военная операция, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия, Турция.
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