Посол Франции в РФ: О требовании безусловного ухода Асада больше речь не идет

Франция больше не требует безусловного ухода из власти нынешнего президента Сирии Башара Асада.

Об этом заявила Посол Франции в России Сильви Берманн в интервью российской газете "Коммерсант".

"Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет. Идея, которая была сформулирована на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога и одобрена специальным представителем ООН по Сирии, предполагала формирование конституционного комитета, который займется разработкой новой конституции. Но мне кажется, сирийский режим пока этим не занимается", - сказала Берманн.

В то же время, говоря о проблеме беженцев, посол отметила: "Мы бы предпочли, чтобы сирийцы могли оставаться в своей стране, а для этого нужно политическое решение. Нельзя, чтобы просто кому-то удалось отвоевать обратно у боевиков территорию страны и Башар Асад остался, как и раньше, у власти".

По ее словам, Франция в Сирии, прежде всего, борется с терроризмом.

"Прежде всего, это борьба с терроризмом — и тут мы солидарны с Россией. Первые удары Франции были по Ракке, по так называемому "ИГИЛ", при участии которого были организованы теракты в отношении французских граждан, в том числе в концертном зале "Батаклан" в Париже в ноябре 2015 года", - подчеркнула посол.

Также среди приоритетов ее страны Берманн назвала: "Обеспечение гуманитарной помощи и поиск политического решения, которое бы включало все стороны сирийского конфликта, а также неиспользование химоружия".

Согаласно сообщению, президент Франции Эмманюэль Макрон собирается посетить Россию в конце мая. Он примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме, а также в запуске нового формата взаимодействия гражданских обществ России и Франции "Трианонский диалог".