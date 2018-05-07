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Стреляли в голову: В Лондоне двое парней получили огнестрельные ранения

Полиция
06:14 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Выстрелы произошли на соседних улицах, связь между инцидентами устанавливается.

Сегодня ночью на северо-западе Лондона пострелили двух парней в возрасте 12 и 15 лет.

Об этом сообщает 112 со ссылкой на The Telegraph.

"По словам полиции, оба мальчика получили ранения в голову, но ни один из них не находится в опасном для жизни состоянии", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали, подробности об их состоянии пока не известны.

"Информация о раненом 15-летнем парне на Хай Стрит поступила полиции в 13:17 по местному времени, а через две минуты было получено сообщение от медиков, что неподалеку был ранен 12-летний парень", - говорится в сообщении.

Полиция расследует, связаны ли между собой два инцидента.

Пока никто не арестован и никакого огнестрельного оружия вблизи мест преступлений не найдено.

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Новости мира, Великобритания, Лондон, Полиция, Стрельба, Хай Стрит.
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