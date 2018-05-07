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Джонсон: Отказ от программы по иранскому атому будет ошибкой

Борис Джонсон
06:24 Сегодня Телеграф

Новости мира: Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что отказаться от ядерного соглашения и снять ограничения, которые оно накладывает на Иран будет ошибкой.

Отказ от соглашения по ядерной программе Ирана будет ошибкой.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает Корреспондент со ссылкой на The New York Times.

"Среди всех имеющихся вариантов, которые позволят убедиться в том, что Иран никогда не получит ядерное оружие, этот договор имеет наименьшее количество недостатков", – написал он в авторской статье для издания.

По словам британского министра, "отказаться от ядерного соглашения и снять ограничения, которые оно накладывает на Иран будет ошибкой".

Джонсон также отметил, что "только Иран выиграет от отказа от ограничений на его ядерную программу".

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Новости мира, Борис Джонсон, Великобритания, Иран, Иранская ядерная программа.
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