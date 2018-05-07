Грузия получила прогноз кредитных рейтингов

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Грузии в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-", краткосрочные - "B", сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный".

Позитивное влияние на рейтинги Грузии оказывает относительно сильная институциональная система (по сравнению с другими странами региона) и сравнительно невысокий уровень чистого долга. Негативные факторы включают низкий уровень доходов на душу населения ($4,3 тыс.) и уязвимый платежный баланс, характеризующийся в том числе зависимостью от импорта.

Аналитики S&P прогнозируют, что темпы экономического роста в Грузии составят в среднем 4% в 2018-2021 годах.

"Прогноз "стабильный" отражает наши ожидания того, что в ближайшие 12 месяцев уровень чистого долга правительства Грузии стабилизируется на уровне около 40% ВВП, а значительный дефицит СТО будет профинансирован преимущественно за счет притока прямых иностранных инвестиций, а не привлечения долга", - отмечают эксперты S&P.

Агентство может повысить рейтинги страны, если увидит, что темпы изменения структуры ее экономики будут выше, чем ожидается в настоящее время, что приведет к увеличению доли секторов, производящих продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Также позитивными факторами станут рост доходов на душу населения, повышение эффективности денежно-кредитной политики и продолжение снижения долларизации финансовога сектора.

"Мы можем понизить рейтинги Грузии, если ее внешнеэкономическая позиция ухудшится в ближайшие 12 месяцев, - говорится в заявлении S&P. - Мы также можем понизить рейтинг страны в случае значительного ухудшения ее фискальных показателей".