Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Ведомства США провели оценку украинской мясной продукции
Ведомства США провели оценку украинской мясной продукции
Новости: ГСЧС предупреждает киевлян о пожарной опасности
ГСЧС предупреждает киевлян о пожарной опасности
Новости: Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
Новости: Уровень углекислого газа в атмосфере достиг отметки эпохи плиоцена
Уровень углекислого газа в атмосфере достиг отметки эпохи плиоцена
X

Польские фермеры хотят отгородиться забором от России

Российская граница
11:06 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Польские фермеры требуют установить забор на границе с Калининградской областью из-за опасений эпидемии АЧС.

Фермеры из северной Польши, которая граничит с российской Калининградской областью, обратились к министру сельского хозяйства и сельского развития с просьбой ускорить работы, связанные со строительством ограждения на границе с Россией.

Об этом пишет "Польское радио".

Земледельцы говорят, что забор не позволил бы кабанам, инфицированным AЧС, попадать на территорию Польши, и обвиняют власти в пассивности.

"Если бы построили забор, в поветах Бранево и Бартошицы не было бы проблем с африканской чумой свиней, не было бы мертвых кабанов и других проблем", - говорят фермеры.

Предприниматели жалуются, что вынуждены увеличивать расходы на биологическую защиту своих ферм, а между тем правительство "ничего не делает".

Министр земледелия Кшиштоф Юргель обещает, что ключевые решения по поводу строительства ограждения будут приняты уже в этом месяце.

Принципы биозащиты, которым должны следовать фермеры, выращивающие свиней, будут вводиться по всей Польше, не только в районах, находящихся под угрозой AЧС. По словам министра, "малые фермы, которые не захотят адаптироваться к этим требованиям, получат трехлетнюю компенсацию за отказ от свиноводства".

Как известно, в Польше запланировали возвести забор на границе с Украиной и Беларусью для защиты от диких кабанов.

Стоимость строительства стены длиной более 1 тыс. км составляет 130 млн злотых (более 37 млн долларов). При этом в первый год функционирования стоимость ее содержания и обслуживания достигнет 190 млн злотых (более 54 млн долларов). Стену будут строить в течение 2018-2021 годов.

Всего в Польше с 2014 года зафиксировано 104 очага АЧС, при этом 81 – в этом году. Кроме того, за это время АЧС выявлено почти у 900 диких кабанов вблизи польско-белорусской границы, а также в окрестностях Варшавы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, АЧС, Польские фермеры, Польско-российская граница, Польша, Россия, РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Совете Европы отреагировали на массовые задержания на протестах в России Блок Меркель опережает социал-демократов уже наполовину В Хорватии на дороге загорелся польский автобус с паломниками

Последние новости

Извержение Килауэа на Гавайях: разрушено 30 домов Карри вошел в тройку лучших снайперов в истории плей-офф НБА Названы продукты, улучшающие сексуальную активность мужчин
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
03 Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
04 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
05 Экс-игрок "Черкасского Днепра" забил невероятный гол через себя (Видео)
Новости сегодня
11:12 Курьезные снимки, которые демонстрируют жизнь людей до и после рождения детей
10:58 Линдси Лохан обзавелась симпатичным ассистентом
10:57 Иранский художник создает сюрреалистичные миры с помощью фотошопа (Фото)
10:55 Конгресс покажет российскую рекламу, влиявшую на выборы США
10:52 Беларусь – Россия: прогноз и ставки букмекеров на матч ЧМ по хоккею
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ГСЧС рассказали о текущей ситуации в Балаклее
В ГСЧС рассказали о текущей ситуации в Балаклее
Новости: Джонсон: Отказ от программы по иранскому атому будет ошибкой
Джонсон об отказе от иранского атома
Новости: Объявлены результаты выборов в Ливане
Объявлены результаты выборов в Ливане
Новости: Рецепт дня: витаминный болгарский салат
Рецепт дня: витаминный болгарский салат
Добавить комментарий
0