Додон будет защищать Молдову от НАТО

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что никаких баз НАТО на территории страны нет и не будет, пока он является ее президентом.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, сообщает РИА "Новости".

" Я объехал все наши военные базы в республике Молдова — никаких угроз и попыток строительства баз чужих на территории республики Молдова сейчас нет и, я уверен, не будет в ближайшее время. По крайней мере пока я президент республики Молдова, этого точно не будет", — сказал он.

Кроме этого, Додон уверен, что нет никаких шансов поставить базы НАТО без согласия президента.

"Имеет шансы или нет НАТО ставить какие-то базы в республике Молдова в обход президента? Категорически нет. В конституции четко прописан нейтральный статус республики",— сказал он.

Он также отметил, что подавляющее большинство граждан Молдовы категорически против строительства баз на территории республики.

" Даже если кто-то попытается через Конституционный суд… как-то это обойти, будут народные волнения в республике Молдова, и это плохо закончится для тех, кто запустит этот процесс", — сказал Додон.

Напомним, в декабре прошлого года в Кишиневе состоялось открытие нового офиса связи НАТО. Игорь Додон назвал открытие офиса угрозой нацбезопасности.