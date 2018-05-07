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Премьер Бабиш отрицает производство "Новичка" в Чехии

Андрей Бабиш
14:35 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Андрей Бабиш объяснил заявление Земана о производстве "Новичка" в Чехии.

В Чехии никогда не делали и не хранили нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Об этом заявил и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, передает Idnes.cz.

"В Чешской республике никогда не разрабатывали или не хранили вещество типа "Новичок", - сказал глава правительства.

По его словам, заявление президента Милоша Земана о том, что на территории страны в небольших количествах изготавливали нервно-паралитическое вещество, было неправильно истолковано.

Упомянутый Земаном нервно-паралитический агент А-230 отличается от "Новичка", которым в Британии отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, заявило Министерство иностранных дел Чехии.

"Нервно-паралитический яд, использованный во время атаки в Великобритании, называется А-234, так что это (А-230. - Ред.) другой вариант, не тот, который тестировал чешский Институт военных исследований в Брно", - заявили в МИД Чехии.

В ведомстве заявили, что несколько миллилитров А-230 были изготовлены, протестированы и ликвидированы в институте Брно, чтобы понимать, как от него защищаться.

Институт в Брно действует с согласия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), отметили в МИД.

3 мая Земан заявил, что его страна в 2017 году произвела в небольшом количестве, испытала и уничтожила нервно-паралитическое вещество, подобное тому, которое использовалось в Великобритании для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Земан отметил, что, по данным чешской контрразведки, уничтоженное вещество называлось A230, а не "Новичок", но относится к одному типу ядовитых веществ.

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Новости мира, Андрей Бабиш, Милош Земан, Новичок, Отравление Скрипалей, Чехия.
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