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США, Финляндия и Швеция подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны

ВС Швеции
01:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Финляндия и Швеция не входят в НАТО, но в последнее время активизировали сотрудничество с альянсом.

Министры обороны США Джеймс Мэттис, Финляндии Юсси Ниинистё и Швеции Петер Хулдтквист подпишут на этой неделе в Вашингтоне соглашение об оборонном сотрудничестве трех стран.

Как сообщила в понедельник финская газета (Helsingin Sanomat) со ссылкой на министерство обороны Финляндии, в соглашении записано, что его целью является дополнить и согласовать прежние договоры. Так, в нем говорится о стремлении избежать дублирования конкурирующих между собой инициатив при проведении международных учений и подготовке военнослужащих.

Как отметил министр обороны Швеции в газете Dagens Nyheter, целью соглашения является обеспечение большей стабильности. "Как Швеция, так и Финляндия углубили двусторонние сотрудничества с США и потому усиление трехстороннего сотрудничества является естественным продолжением этого курса", - заявил министр.

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Матти Ванханен пояснил, что новое соглашение направлено на расширение оборонного сотрудничества со Швецией и с США.

Руководители обоих государств ранее неоднократно заявляли, что вопрос о возможном вступлении в НАТО они будут принимать сообща.

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Новости мира, НАТО, США, Финляндия, Швеция.
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