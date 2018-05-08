США, Финляндия и Швеция подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны

Министры обороны США Джеймс Мэттис, Финляндии Юсси Ниинистё и Швеции Петер Хулдтквист подпишут на этой неделе в Вашингтоне соглашение об оборонном сотрудничестве трех стран.

Как сообщила в понедельник финская газета (Helsingin Sanomat) со ссылкой на министерство обороны Финляндии, в соглашении записано, что его целью является дополнить и согласовать прежние договоры. Так, в нем говорится о стремлении избежать дублирования конкурирующих между собой инициатив при проведении международных учений и подготовке военнослужащих.

Как отметил министр обороны Швеции в газете Dagens Nyheter, целью соглашения является обеспечение большей стабильности. "Как Швеция, так и Финляндия углубили двусторонние сотрудничества с США и потому усиление трехстороннего сотрудничества является естественным продолжением этого курса", - заявил министр.

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Матти Ванханен пояснил, что новое соглашение направлено на расширение оборонного сотрудничества со Швецией и с США.

Руководители обоих государств ранее неоднократно заявляли, что вопрос о возможном вступлении в НАТО они будут принимать сообща.