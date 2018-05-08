Парламент Венгрии принял присягу на фоне протестов

В Будапеште во время учредительного заседания новоизбранного парламента прошла акция протеста против нового состава законодательного органа, абсолютное большинство которого составляет партия Виктора Орбана "Фидес".

Как сообщают венгерские СМИ, в частности, Index.hu, полиция еще с самого утра начала освобождать площадь у здания парламента от протестующих.

Сессия парламента началась в 10:00 по местному времени. Но, как пишет другое венгерское издание 444.hu, правоохранители неожиданно допустили демонстрантов на площадь. Само здание охранял кордон полиции.

Под зданием собрались около полутысячи человек. Люди пришли с протестными плакатами и развернули большую ленту в цветах венгерского флага. Они также выкрикивали демократические лозунги.