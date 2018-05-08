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Парламент Венгрии принял присягу на фоне протестов

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Венгрия
14:13 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: В Венгрии на фоне протестов принес присягу новый парламент, который состоит в основном из членов партии Виктора Орбана.

В Будапеште во время учредительного заседания новоизбранного парламента прошла акция протеста против нового состава законодательного органа, абсолютное большинство которого составляет партия Виктора Орбана "Фидес".

Как сообщают венгерские СМИ, в частности, Index.hu, полиция еще с самого утра начала освобождать площадь у здания парламента от протестующих.

 

Сессия парламента началась в 10:00 по местному времени. Но, как пишет другое венгерское издание 444.hu, правоохранители неожиданно допустили демонстрантов на площадь. Само здание охранял кордон полиции.

Под зданием собрались около полутысячи человек. Люди пришли с протестными плакатами и развернули большую ленту в цветах венгерского флага. Они также выкрикивали демократические лозунги.

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Новости мира, Венгрия, Виктор Орбан, Парламент Венгрии, Протесты в Венгрии.
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