США предупреждают о террористической опасности в Латвии 9 мая

Посольство США выпустило информационную справку о безопасности, согласно которой американских граждан предупреждают о возможности терактов в Латвии.

Справка появилась на сайте американского диппредставительства в Латвии.

"Правительство США до сих пор обеспокоено, что целью террористов остаются граждане США, в том числе дети. Террористы могут использовать различную тактику, в частности нападения и похищения. В прошлом они использовали ножи, огнестрельное оружие и транспортные средства как средство для нанесения увечий. Их целью могут стать школы, госпитали, церкви, туристические достопримечательности, транспортные узлы и другие объекты", - говорится в сообщении.

Дипведомство подчеркнуло, что предупреждение распространяется на всю территорию Латвии. В связи с этим граждан США призывают быть осторожными, посещая общественные места, которые могут стать целью террористов, а именно - не привлекать внимания, внимательно следить за обстановкой и в случае угрозы информировать обо всем местные власти.

Американское посольство ранее пояснило, что опасность могут представлять массовые мероприятия к годовщине окончания Второй мировой войны, которые каждый год 9 мая проводит в Риге и других городах Латвии русское меньшинство. Подобные мероприятия пройдут и в этом году.

Полиция безопасности Латвии выступила с заявлением, в котором призвала жителей страны критически оценивать заявления российских СМИ в связи с публичными мероприятиями 9 мая, пишет Delfi.lv. В частности, телеканал Минобороны России "Звезда" показал сюжет, в котором сообщается о возможных беспорядках в Риге с участием американских солдат.

Напомним, 5 мая США предупредили американцев об угрозе терактов в Финляндии и Швеции.