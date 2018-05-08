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В центре Рима сгорел автобус
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Новости мира: В центре итальянской столице взорвался и горит автобус, от огня пострадала одна женщина.
Водитель автобуса успешно вывел всех пассажиров и пытался погасить пламя огнетушителем, пока оно не вышло из-под контроля.
Об этом сообщает Express.
"Автобус взорвался в итальянском городе Рим", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел на улице Via del Tritone в центре Рима.
Согласно сообщениям, одна женщина пострадала после того, как огонь распространился на соседний магазин.
Полиция и службы экстренной помощи оцепили территорию инцидента. В настоящее время над тушением пожара работают три бригады пожарных.
Полиция утверждает, что взрыв в задней части автобуса не был преднамеренным и мог быть вызван коротким замыканием в электрической системе транспортного средства.
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