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В центре Рима сгорел автобус

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В центре Рима взорвался автобус
15:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В центре итальянской столице взорвался и горит автобус, от огня пострадала одна женщина.

Водитель автобуса успешно вывел всех пассажиров и пытался погасить пламя огнетушителем, пока оно не вышло из-под контроля.

Об этом сообщает Express.

"Автобус взорвался в итальянском городе Рим", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел на улице Via del Tritone в центре Рима.

Согласно сообщениям, одна женщина пострадала после того, как огонь распространился на соседний магазин.

Полиция и службы экстренной помощи оцепили территорию инцидента. В настоящее время над тушением пожара работают три бригады пожарных.

Полиция утверждает, что взрыв в задней части автобуса не был преднамеренным и мог быть вызван коротким замыканием в электрической системе транспортного средства.

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Новости мира, Автобус, Италия, Пожар в Риме, Рим.
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