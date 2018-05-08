В центре Рима сгорел автобус

Водитель автобуса успешно вывел всех пассажиров и пытался погасить пламя огнетушителем, пока оно не вышло из-под контроля.

Об этом сообщает Express.

"Автобус взорвался в итальянском городе Рим", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел на улице Via del Tritone в центре Рима.

Согласно сообщениям, одна женщина пострадала после того, как огонь распространился на соседний магазин.

Полиция и службы экстренной помощи оцепили территорию инцидента. В настоящее время над тушением пожара работают три бригады пожарных.

Полиция утверждает, что взрыв в задней части автобуса не был преднамеренным и мог быть вызван коротким замыканием в электрической системе транспортного средства.