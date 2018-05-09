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Около 10 тысяч человек вышли на протест в Будапеште против политики Орбана

Протесты в Венгрии
00:07 Сегодня Телеграф

Новости мира: Протестующие обвиняют Орбана и его партию "Фидес" в манипулировании результатами парламентских выборов.

В Венгрии снова протесты - возле здания парламента в Будапеште собралось несколько тысяч человек, выступающих против премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает 112 со ссылкой на  24.hu.

Как сообщается, люди пришли с протестными плакатами. 

Демонстрация была организована общественной организацией "Мы - это большинство", которая уже собирала протесты 14 и 21 апреля. После начала акции в 18:00 по местному времени на улицы вышли около 10 тысяч человек.

Организаторы заявили, что "не позволят коррумпированной системе В.Орбана лишить нас нашей свободы, субсидий ЕС или места нашей страны в Европе".

Напоминаем, по итогам выборов в апреле "Фидес" получил 133 из 199 мест в парламенте, что дает возможность изменять конституцию страны. Премьер Орбан подчеркнул, что не планирует вход Венгрии в еврозону, однако страна все равно останется членом Европейского Союза.

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Новости мира, Венгрия, Виктор Орбан, Протесты, ФИДЕС.
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