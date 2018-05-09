Выход США из СВПД: Британия, Франция и Германия сделали совместное заявление

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник в совместном заявлении выразили сожаление в связи с решением Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном и восстановить санкции в отношении Тегерана.

"Мы сожалеем и обеспокоены в связи с решением президента США Дональда Трампа вывести США из Совместного всеобъемлющего плана действий. Вместе мы выражаем нашу сохраняющуюся приверженность СВПД. Это соглашение является важным для нашей общей безопасности", – говорится в заявлении.

"Мы призывам Иран проявить сдержанность в ответ на решение США. Иран должен продолжать выполнять свои обязанности в рамках соглашения, полностью и своевременно сотрудничая с инспекциями МАГАТЭ", - подчеркивают лидеры трех стран.

Ранее во вторник Д.Трамп объявил о том, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.