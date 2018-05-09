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Новости: Могерини: ЕС сохранит ядерную сделку с Ираном
Могерини: ЕС сохранит ядерную сделку с Ираном
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Могерини: ЕС сохранит ядерную сделку с Ираном

Федерика Могерини
03:06 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Вчера, 8 мая, Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

Евросоюз настроен сохранить ядерное соглашение с Ираном несмотря на решение президента США Дональда Трампа выйти из него.

Такое заявление вечером во вторник, 8 мая, сделала верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Я особенно обеспокоена объявлением сегодня вечером о новых санкциях (США в отношении Ирана. - Ред.). Вместе с остальной частью международного сообщества мы сохраним эту ядерную сделку", - отметила Могерини.

В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия и Великобритания, которые помогали в переговорах по ядерной сделке с Тегераном, сожалеют о решении Трампа.

"На карту поставлен режим ядерного нераспространения", - написал он в своем Twitter.

Макрон также добавил, что Запад будет работать над тем, чтобы и в дальнейшем добиваться нераспространения ядерного оружия в мире.

"Мы совместно будем работать в более широких рамках, охватывающих ядерную активность, период после 2025 года, баллистическую активность и стабильность на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, Йемене и Ираке", - подчеркнул французский президент.

Огорчение по поводу решения США выйти из договора выразила и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как сообщалось ранее, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США еще пожалеют о решении выйти из ядерного соглашения, и Иран будет решительно противостоять давлению США с целью ограничить влияние Тегерана в регионе.

Трамп со времен избирательной кампании 2016 года резко критикует ядерное соглашение между Ираном и шестью ведущими государствами мира. Он обвиняет Иран в нарушении «духа» этого соглашения, потому что Иран поддерживает военизированные группировки на Среднем Востоке и продолжает реализовывать программу по разработке баллистических ракет.

Ранее министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании призвали Трампа не выходить из многостороннего ядерного соглашения с Ираном. Соглашение, подписанное в 2015 году во времена президентства в США Барака Обамы, предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы.

Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США.

Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения (его подписали с Ираном, кроме США, также Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает «исключение» из их действия.

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Новости мира, ЕС, Иран, СВПД, Федерика Могерини.
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