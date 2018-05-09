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Джонсон: Лондон намерен сохранить достижения СВПД

Борис Джонсон
16:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Великобритания, несмотря на решение Д.Трампа, до сих пор рассматривает это соглашение как крайне важное для безопасности страны.

Великобритания не намерена выходить из ядерной сделки с Ираном, заявил, выступая в среду в парламенте, глава британского МИД Борис Джонсон.

"Решение США безразлично для подхода Великобритании к соглашению по Ирану", - сказал он, выразив при этом сожаление в связи с шагом, предпринятым Вашингтоном.

При этом министр возложил на США ответственность за последующие шаги в переговорном процессе с Ираном: "Теперь, когда администрация Д.Трампа вышла из СВПД, на нее ложится ответственность относительно того, как Вашингтон будет выстраивать новые переговоры, но соглашение в обязательном порядке должно включать Иран, Китай и Россию, а также страны региона".

"Британия готова поддержать эту задачу, но сейчас мы будем стремиться сохранить достижения СВПД", - отметил он.

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Новости мира, Борис Джонсон, Великобритания, Иран, США, Ядерное соглашение.
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