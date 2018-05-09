Джонсон: Лондон намерен сохранить достижения СВПД
Новости мира: Великобритания, несмотря на решение Д.Трампа, до сих пор рассматривает это соглашение как крайне важное для безопасности страны.
Великобритания не намерена выходить из ядерной сделки с Ираном, заявил, выступая в среду в парламенте, глава британского МИД Борис Джонсон.
"Решение США безразлично для подхода Великобритании к соглашению по Ирану", - сказал он, выразив при этом сожаление в связи с шагом, предпринятым Вашингтоном.
При этом министр возложил на США ответственность за последующие шаги в переговорном процессе с Ираном: "Теперь, когда администрация Д.Трампа вышла из СВПД, на нее ложится ответственность относительно того, как Вашингтон будет выстраивать новые переговоры, но соглашение в обязательном порядке должно включать Иран, Китай и Россию, а также страны региона".
"Британия готова поддержать эту задачу, но сейчас мы будем стремиться сохранить достижения СВПД", - отметил он.