Джонсон: Лондон намерен сохранить достижения СВПД

Великобритания не намерена выходить из ядерной сделки с Ираном, заявил, выступая в среду в парламенте, глава британского МИД Борис Джонсон.

"Решение США безразлично для подхода Великобритании к соглашению по Ирану", - сказал он, выразив при этом сожаление в связи с шагом, предпринятым Вашингтоном.

При этом министр возложил на США ответственность за последующие шаги в переговорном процессе с Ираном: "Теперь, когда администрация Д.Трампа вышла из СВПД, на нее ложится ответственность относительно того, как Вашингтон будет выстраивать новые переговоры, но соглашение в обязательном порядке должно включать Иран, Китай и Россию, а также страны региона".

"Британия готова поддержать эту задачу, но сейчас мы будем стремиться сохранить достижения СВПД", - отметил он.