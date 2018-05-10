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Германия разрешит определенной категории беженцев воссоединиться с семьями

Беженцы
04:50 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Немецкое правительство разрешило беженцам с субсидиарной степенью защиты привезти в страну ближайших родственников.

Правительство Германии утвердило новые правила воссоединения семей беженцев с субсидиарной (ограниченной) степенью защиты.

Такое решение принято 9 мая, сообщает DW.

Уточняется, что речь идет о беженцах со степенью защиты, которая не означает предоставления убежища либо бессрочного пребывания. К таким людям смогут приехать их ближайшие родственники: жена или муж, дети, а также родители несовершеннолетних.

В целом предусматривается, что в ФРГ с целью воссоединения таких семей будут приезжать до тысячи людей каждый месяц. При этом приоритетным будет переезд в ФРГ маленьких детей, тяжелобольных или людей, которые сталкиваются с политическим преследованием на родине.

В то же время, в исключительных случаях воссоединиться с семьями смогут даже те мигранты в Германии, которые считаются потенциальными исламистами. Для этого они должны доказать власти, что ни они сами, ни их родственники не будут представлять угрозы.

Отмечается, что новые правила начнут действовать с 1 августа.

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Новости мира, Беженцы, Германия, Правительство Германии, Семьи беженцев.
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