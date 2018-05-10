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Суд Испании не разрешил заочно выбрать Пучдемона премьером

Карлес Пучдемон
07:00 Сегодня Телеграф

Новости мира: В парламенте Каталонии ранее неоднократно обсуждали избрание Пучдемона главой правительства, однако все предыдущие попытки терпели неудачу.

Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению иск правительства против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства региона.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на DW.com.

Этот шаг суда означает автоматическое приостановление действия реформы до окончательного решения КС, которое может быть принято через несколько месяцев. Правительство Испании изначально выступило против этой реформы.

Изменение закона было поддержано парламентом региона 4 мая. Реформа разрешает провести процедуру избрания главы каталонского правительства без личного присутствия кандидата в парламенте. Она должна была позволить утвердить экс-премьера автономии Карлеса Пучдемона на посту регионального лидера.

Пучдемон, которого немецкий суд освободил под залог, ожидает в Германии решение о его экстрадиции в Испанию, где его обвиняют в мятеже и злоупотреблении государственными средствами при организации прошлогоднего референдума о независимости Каталонии.

Каталонские сепаратистские партии в течение последних шести месяцев продолжая попытки отделиться от Испании. Однако их инициативам неоднократно мешали судебные решения, поскольку испанская конституция утверждает о неделимости Испании.

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Новости мира, Испания, Карлес Пучдемон, Конституционный суд Испании, Премьер-министр.
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