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Макрон получит премию Карла Великого в Ахене

Эмманюэль Макрон
08:20 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Вручение премии по традиции состоится в городе Ахене в праздник Вознесения Господня, 10 мая.

Французский президент стал 60-м лауреатом престижной европейской премии за свою «страстную приверженность идее европейской сплоченности и решительную борьбу против всех форм национализма и изоляционизма, направленную на преодоление европейского кризиса».

С речью на торжественной церемонии выступит канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая и сама была удостоена этой награды, в 2008 году. Это примечательно, поскольку обычно эту функцию выполнял федеральный президент. Однако немецкого канцлера с французским президентом связывают и будущие планы реформирования ЕС, и дружба.

Всего в Коронационном зале исторического здания городской ратуши Ахена будут в этот день присутствовать 8 бывших лауреатов премии и ряд лидеров государств, в том числе Президент Украины Петр Порошенко.

С 1950 года международной премии удостаивались король Испании Хуан Карлос I и нидерландская королева Беатрикс; папы Иоанн Павел II и Франциск; Конрад Аденауэр, Уинстон Черчиль, Джордж Маршалл, Роберт Шуман, Генри Киссинджер, Вацлав Гавел, Билл Клинтон, Валери Жискар д'Эстен, Даля Грибайскайте, Франсуа Миттеран, Гельмут Коль, Хавьер Солана, Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, Мартин Шульц.... Однако, не только выдающиеся политики и общественные деятели удостаивались этой премии, но и целые «категории»: в 2002 лауреатом стала «валюта евро», в 1986 году – народ Люксембурга, в 1969 - Европейская комиссия.

Названа премия в честь Карла Великого, основателя Франкской империи и фактического основателя Священной Римской империи, управлявшего государством из Ахена.

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Новости мира, Ахен, Премия Карла Великого, Франция, Эмманюэль Макрон.
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