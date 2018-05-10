Спел "Оду к радости" перед эвтаназией: 104-летний австралийский ученый добровольно ушел из жизни

104-летний австралийский ученый Дэвид Гудолл добровольно ушел из жизни в клинике Life Circle в Швейцарии.

За день до эвтаназии Гудолл дал пресс-конференцию, на которой заявил, что хотел бы в последние мгновения жизни слышать "Оду к радости" — часть Девятой симфонии Бетховена, и напел ее, передает "Медуза".

Пожелание Гудолла было исполнено, сообщили его представители. Гудолл, которого называли самым пожилым ученым Австралии, последние несколько лет вел борьбу за легализацию эвтаназии по всему миру.

В Австралии "помощь в совершении самоубийства" запрещена, и Гудоллу пришлось ехать в Швейцарию, где такой способ ухода из жизни разрешен законом.

Играл в теннис до 90 лет

Дэвид Гудолл родился 4 апреля 1914 года в Лондоне, а в 1948 году переехал в Австралию.

До 90 лет он чувствовал себя достаточно хорошо и даже играл в теннис. Кроме того, Гудолл уже в старости играл в любительских пьесах, пока у него не стало ухудшаться зрение, сообщает nv.ua.

До недавнего времени он также продолжал работать в Университете имени Эдит Коуэн в городе Перт в Западной Австралии. В 2016 году, когда Гудоллу уже было 102 года, университет принял решение отправить его работать домой из-за опасений за его здоровье, так как ученому требовалось около 90 минут и нужно было делать четыре-пять пересадок, чтобы добраться до места работы, куда он ездил на общественном транспорте.

"Меня это удручает; это демонстрирует влияние возраста. Вопрос не возник бы, если бы я не был стариком", - комментировал Гудолл в СМИ сложившуюся ситуацию.

Решение университета вызвало международный резонанс и возмущение ученых по всему миру.

В итоге университет предоставил Гудоллу офис в кампусе Маунт-Лоули, что позволило сократить время, которое он проводил в дороге.

Карьера Гудолла как ученого-эколога охватывает 70 лет. Он написал десятки научных работ и до недавнего времени продолжал работать обозревателем и редактором в нескольких экологических журналах.

Ухудшение состояния здоровья и решение об эвтаназии

Дэвид Гудолл рассказал СМИ, что около года назад его состояние здоровья ухудшилось. По его словам, за несколько месяцев до своего 104-го дня рождения он упал в своей квартире в Перте и пролежал на полу два дня, пока его не нашла хозяйка квартиры.

"Я кричал, но никто не слышал меня", - вспоминает он.

Гудолл считает, что для него настало время умереть, несмотря на то, что у него нет какой-либо неизлечимой болезни.

4 апреля, когда он отмечал 104-летие, ученый заявил СМИ, что не доволен своей жизнью и хочет умереть.

"Я очень сожалею, что достиг этого возраста. Я бы предпочел быть моложе на 20 или 30 лет", - сказал он во время празднования.

Гудолл выразил мнение, что такой старый человек как он "должен обладать полными гражданскими правами, включая право на самоубийство".

В то же время, ученый не сожалеет по поводу скорой смерти, так как, по его мнению, умирание - это часть жизни.

Почему это должно меня расстраивать? Я не считаю это мрачным, я считаю это естественным", - говорит он.

Последние 20 лет Гудолл был членом некоммерческой организации Exit International, базирующейся в Австралии, которая выступает за легализацию эвтаназии. Основатель этой организации Филип Ничке написал на GoFundMe - платформе, с помощью которой были собраны деньги для последнего путешествия Гудолла в Базель, что ученого будет сопровождать туда их координатор в Западной Австралии Кэрол О'Нил, которая является его другом.

СМИ писали, что в последние 12 месяцев Гудолл совершил несколько неудачных попыток самоубийства.

Сам ученый рассказал СМИ, что в Швейцарию его будет сопровождать дочь и трое внуков, еще с несколькими членами семьи он должен будет увидеться в Европе. Тем не менее, Гудолл недоволен, что для того, чтобы закончить свою жизнь, ему приходится путешествовать так далеко.

"Я предпочел бы иметь возможность сделать это в этой стране. Эта страна - мой дом", - сказал он СМИ.

Дочь Дэвида Гудолла Карен Гудолл-Смит, которая по профессии клинический психолог, говорила СМИ, что у нее близкие отношения с отцом, и она не хочет его смерти. В то же время, Гудолл-Смит говорит, что понимает трудности с тем, чтобы сохранить чувство собственного достоинства, когда человек настолько зависит от других.

Австралийский закон об эвтаназии, который не подходит в случае Дэвида Гудолла

В большинстве стран мира эвтаназия нелегальна. В Австралии эвтаназия также была запрещена, но в 2017 году австралийский штат Виктория легализовал эту практику. Легализация должна вступить в силу с июня 2019 года, но она будет доступна только для неизлечимых больных в здравом уме и с ожидаемой продолжительностью жизни менее шести месяцев.

Этим условиям случай Дэвида Гудолла не соответствует - хотя он слаб и почти слеп, в остальном его состояние здоровья все еще довольно неплохое.

Премьер Западной Австралии заявил, что правительство не будет помогать доктору Гудоллу, так как он не страдает от неизлечимой болезни.

Швейцария, куда направляется Гудолл, не приняла закон, разрешающий эвтаназию, но при некоторых обстоятельствах законодательство этой страны ее не запрещает.

"Как только человек пережил средний возраст, он выплатил обществу долги, которые должны были быть выплачены. Каждый должен быть свободен использовать остаток жизни так, как он считает нужным. Если кто-то хочет убить себя, то это справедливо. Я не думаю, что кто-то должен вмешиваться", - считает Дэвид Гудолл.