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Додон назвал пиаром идею премьера о выводе войск РФ из Приднестровья

Приднестровье
15:33 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Президент Молдовы Игорь Додон не поддержал идею о выводе российских военных из Приднестровья.

Президент Молдовы Игорь Додон назвал требование председателя парламента страны Андриана Канду о выводе российских военных из Приднестровья попыткой пиара перед выборами.

Об этом Додон заявил в интервью "РИА Новости".

"Это делается накануне парламентских выборов, касается внутриполитической ситуации, попытки получить дополнительную поддержку от проевропейски настроенных граждан Молдовы. Я надеюсь, что со стороны Российской Федерации все будет воспринято именно так: не как позиция Молдовы в целом, а как позиция отдельных политических деятелей, которые готовятся к выборам ", - сказал Додон.

Ранее спикер молдавского парламента по итогам визита в Вашингтон заявил, что Молдова заручилась поддержкой США, Германии и других стран для рассмотрения в ООН резолюции о выводе российских военных из приднестровского региона.

Он считает, что в июне будут пройдены "все процедуры, чтобы эту резолюцию и проект включить в повестку ООН". В Молдове предлагают заменить военных международной гражданской миссией.

Как сообщалось, Украина готова предоставить коридор для вывода российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской республики, как только РФ начнет этот процесс.

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Новости мира, Игорь Додон, Молдова, Приднестровье, РФ.
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