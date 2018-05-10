В Венгрии избрали премьер-министра

Парламент Венгрии проголосовал за избрание Виктора Орбана премьер-министром.

Об этом сообщает HVG.hu.

За избрание Орбана проголосовали 134 депутата. Против были 28, еще 36 воздержались.

После этого он принес присягу перед членами парламента.

Орбан поблагодарил граждан, принявших участие в выборах, независимо от того, за кого они проголосовали, и пообещал служить всему народу, полагаясь на две трети депутатов парламента.

Также в своем выступлении премьер изложил цели своей работы, среди которых остановка демографического спада, скоростные железные дороги и новые автострады, развитие АЭС "Пакш" и солнечной энергетики, попасть в топ-десять наиболее привлекательных для инвестиций стран, развитие венгерского бизнеса, создание новой венгерской армии, развитие стратегических отношений с Польшей и другие.

Как известно, по итогам выборов партия Орбана "Фидес" имеет контроль над двумя третями мандатов.

8 мая венгерский парламент собрался на учредительное заседание, которое сопровождалось протестами против Виктора Орбана и его партии "Фидес".