Нападение на посольство: Латвия направила ноту послу РФ
Новости мира: МИД Латвии вручил ноту послу РФ из-за нападения на посольство страны в Москве.
В МИД Латвии вызвали российского посла Евгения Лукьянова, которому вручили ноту о нападении на посольство страны в Москве.
Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.
Как отмечается, государственный секретарь министерства Андрейс Пилдеговичс выразил категорическое осуждение нападения на посольство.
"Государственный секретарь отметил, что российская сторона должна обеспечить соблюдение обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях, обеспечить меры безопасности для предотвращения подобных нападений, а также преследовать нападавших", - говорится в заявлении.
В МИД Латвии напомнили, что это уже не первое нападение на дипломатические учреждения страны в России.
"Учитывая то, что во время нападения был поврежден фасад здания посольства, государственный секретарь МИД выступил с требованием к российской стороне возместить убытки", - говорится в сообщении.
Напомним, в Москве 9 мая произошло нападение на здание латвийского посольства, в результате были задержаны два человека.