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Нападение на посольство: Латвия направила ноту послу РФ

Нападение на посольство Латвии
17:16 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: МИД Латвии вручил ноту послу РФ из-за нападения на посольство страны в Москве.

В МИД Латвии вызвали российского посла Евгения Лукьянова, которому вручили ноту о нападении на посольство страны в Москве.

Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Как отмечается, государственный секретарь министерства Андрейс Пилдеговичс выразил категорическое осуждение нападения на посольство.

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"Государственный секретарь отметил, что российская сторона должна обеспечить соблюдение обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях, обеспечить меры безопасности для предотвращения подобных нападений, а также преследовать нападавших", - говорится в заявлении.

В МИД Латвии напомнили, что это уже не первое нападение на дипломатические учреждения страны в России.

"Учитывая то, что во время нападения был поврежден фасад здания посольства, государственный секретарь МИД выступил с требованием к российской стороне возместить убытки", - говорится в сообщении.

Напомним, в Москве 9 мая произошло нападение на здание латвийского посольства, в результате были задержаны два человека.

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