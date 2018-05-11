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Минобороны: Чехия никогда не воспроизводила "Новичок"

Министр обороны Чехии Карла Шлехтова
02:37 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Карла Шлехтова заявила, что ее страна никогда не производила и не хранила нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Чешская Республика не производила и не хранила нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Об этом заявила министр обороны Чехии Карла Шлехтова после закрытого заседания Комитета по международным делам Палаты депутатов ЧР, в котором участвовали представители спецслужб, сообщает Radio Praha.

"Заседание проводилось в конфиденциальном режиме, поэтому мы не можем сейчас раскрывать детали, но я могу сказать, что по данному вопросу едины позиции Министерства обороны, Военной разведки, Информационной службы безопасности и Даны Драбовой, которая представляет Госкомитет по атомной безопасности", - сказала Шлехтова.

В связи с этим Комитет по международным делам принял резолюцию, которую поддержали все его члены за исключением депутата от Компартии.

Как сообщалось, ранее президент Чехии Милош Земан со ссылкой на военную разведку заявил, что в стране "в небольшом количестве производилось и тестировалось нервно-паралитическое вещество A230", которое президент назвал "Новичком".

4 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По данным следствия, против Скрипалей было использовано нервно-паралитическое вещество "Новичок" российского производства.

В ответ на покушение на Скрипаля британское правительство инициировало высылку российских дипломатов из стран НАТО, ЕС и их партнеров. Солидарность с Великобританией выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия свою причастность к отравлению Скрипалей отрицает.

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Новости мира, Карла Шлехтова, Минобороны Чехии, Нервно-паралитическое вещество, Новичок, Чехия.
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