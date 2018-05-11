Пучдемон не будет баллотироваться в премьеры Каталонии

Бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что не будет баллотироваться на должность премьер-министра автономии и назвал имя своего преемника.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на DW.com.

Политический кризис в Каталонии может разрешиться благодаря решению Пучдемона не выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра. Кроме того, он назвал имя своего преемника: им стал 55-летний депутат Ким Торра.

Хотя Торра - политический новичок, он может рассчитывать на большинство голосов в парламенте. Депутат тесно связан с каталонским движением за независимость, в частности, он располагает поддержкой партии Пучдемона "Вместе за Каталонию", а также сепаратистов из партии "Левые республиканцы Каталонии".

Если до 22 мая парламент Каталонии не определится с главой правительства, в регионе пройдут новые выборы. Сторонники независимости опасаются, что в таком случае они потеряют большинство в парламенте.

С декабря 2017 года каталонский парламент уже четырежды пытался сформировать правительство, но все кандидаты на должность премьера находятся либо в заключении, либо за пределами Испании и не могут вернуться в страну из-за уголовного преследования.

Карлес Пучдемон был смещен с премьерской должности после скандального референдума о независимости Каталонии.

Сейчас он находится в Германии, где местный суд должен решить вопрос о его экстрадиции в Испанию.

Ранее судьи Конституционного суда Испании единогласно поддержали жалобу, поданную правительством против реформы каталонского законодательства, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства Каталонии, тем самым заблокировав ее.