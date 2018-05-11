Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Эстонии стартуют учения ВМС НАТО
В Эстонии стартуют учения ВМС НАТО
Новости: Евровидение 2018: список победителей второго полуфинала
Украина вышла в финал Евровидения 2018
Новости: "Барселона" не станет препятствовать трансферу Умтити
"Барселона" не станет препятствовать трансферу Умтити
Новости: Утерянные научные изобретения, которые могли изменить мир
Утерянные научные изобретения, которые могли изменить мир
X

В Эстонии стартуют учения ВМС НАТО

ВМС НАТО
04:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В четверг в таллиннскую Минную гавань прибыла Первая постоянная противоминная группа НАТО, чтобы пополнить запасы на кораблях и подготовится к маневрам.

В Эстонии в пятницу начинаются учения военно-морских сил НАТО Open Spirit.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны.

Противоминная группа НАТО примет с 11 по 25 мая участие в проводимых ВМС Эстонии учениях, в которых примут участие около 800 военных моряков.

Морская операция пройдет в акватории, прилегающей к Таллину, островам Хийумаа, Сааремаа и Муху. Перед моряками поставлена задача обнаружения, картографирования и уничтожение взрывчатых устройств.

"Военно-морские силы Эстонии вносят вклад в деятельность противоминной группы уже более десяти лет, на этот раз во главе штаба части будет эстонский офицер," - сообщил командующий военно-морскими силами Эстонии капитан Юри Саска (Juri Saska).

В состав противоминной группы входят пять кораблей. Флагман группы - корабль поддержки Mercuur (Нидерланды). В группу входят также минные тральщики Otra (Норвегия), Urk (Нидерланды), Narcis (Бельгия) и Bad Bevensen (Германия).

Первая постоянная противоминная группа является одной из четырех аналогичных частей быстрого реагирования под командованием военно-морских сил НАТО. Они должны быть готовы быть направленными в различные места мира в течение пяти дней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, ВМС НАТО, НАТО, Учения ВМС НАТО, Эстония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Додон назвал пиаром идею премьера о выводе войск РФ из Приднестровья Президент Португалии ветировал закон о смене пола в официальных документах Макрон получит премию Карла Великого в Ахене

Последние новости

Отец Неймара настаивает на уходе звездного форварда из ПСЖ "Волосы-лифчик" — очередной безумный тренд из Instagram (Фото) Медики назвали главных врагов мужской потенции
Сегодня читают
01 Сабо - о финале Кубка Украины
02 Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба
03 Миссия США при ОБСЕ обратилась к РФ касательно Донбасса
04 Экс-игрок "Барселоны" Туран дисквалифицирован на 16 матчей в Турции
05 "Базель" уничтожил на своем поле новоиспеченного чемпиона Швейцарии
Новости сегодня
06:00 Принцип "сетевого нейтралитета" в США планируют отменить
05:43 На Гавайях могут произойти новые вулканические извержения
05:27 Винтажные кадры о том, как отрывались наши бабушки в 1953 году (Фото)
05:18 MELOVIN рассказал, что Евровидение вдохновило его на создание парфюма
04:43 Врачи назвали 5 продуктов для продления жизни
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Львовщине сожгли табор ромов
На Львовщине сожгли табор ромов
Новости: Минобороны: Чехия никогда не воспроизводила "Новичок"
Чехия никогда не воспроизводила "Новичок"
Новости: Украина не допустит использование "Северного потока-2"
Украина не допустит использование "Северного потока-2"
Новости: Евровидение 2018: яркие моменты второго полуфинала (Фото)
Евровидение 2018: яркие моменты второго полуфинала (Фото)
Добавить комментарий
0