В Молдове разъяснили позицию касательно объединения с Румынией
Новости мира: Премьер Молдовы Павел Филип прокомментировал требования об объединении с Румынией.
Молдова является независимым государством и исключает объединение с Румынией.
Об этом заявил молдавский премьер-министр Павел Филип в интервью The Guardian.
"Слишком много было сказано об объединении, идентичность, язык, а я хочу увидеть конкретные шаги по развитию страны. Подобные разговоры, связанные с сантиментами, следует отложить до лучших времен", - отметил он.
Вместе с тем Филип считает, что Молдова может быть вместе с Румынией "в составе ЕС". По его словам, уровень отношений между двумя странами находится на историческом максимуме.
Кроме того, премьер призвал Бухарест, а также Москву не вмешиваться во внутренние дела Молдовы и не способствовать расколу страны.
25 марта сторонники объединения Молдовы и Румынии провели в Кишиневе масштабную акцию, посвященную столетию присоединения Бессарабии к Румынии. К этому символическую декларацию об объединении с Румынией подписали десятки населенных пунктов Молдовы.
Следует отметить, что по результатам опроса, проведенного летом прошлого года, 70% граждан Молдовы исключают объединения с Румынией.
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что идея объединения Молдовы и Румынии может привести к гражданской войне.