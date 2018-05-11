В Молдове разъяснили позицию касательно объединения с Румынией

Молдова является независимым государством и исключает объединение с Румынией.

Об этом заявил молдавский премьер-министр Павел Филип в интервью The Guardian.

"Слишком много было сказано об объединении, идентичность, язык, а я хочу увидеть конкретные шаги по развитию страны. Подобные разговоры, связанные с сантиментами, следует отложить до лучших времен", - отметил он.

Вместе с тем Филип считает, что Молдова может быть вместе с Румынией "в составе ЕС". По его словам, уровень отношений между двумя странами находится на историческом максимуме.

Кроме того, премьер призвал Бухарест, а также Москву не вмешиваться во внутренние дела Молдовы и не способствовать расколу страны.

25 марта сторонники объединения Молдовы и Румынии провели в Кишиневе масштабную акцию, посвященную столетию присоединения Бессарабии к Румынии. К этому символическую декларацию об объединении с Румынией подписали десятки населенных пунктов Молдовы.

Следует отметить, что по результатам опроса, проведенного летом прошлого года, 70% граждан Молдовы исключают объединения с Румынией.

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что идея объединения Молдовы и Румынии может привести к гражданской войне.