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Выход США из СВПД: Могерини собирает глав МИД европейских стран

Федерика Могерини
14:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Как сообщили в Европейской службе внешней деятельности, встреча запланирована на вторник, 15 мая.

Евросоюз проведет встречу министров иностранных дел Германии, Франции и Великобритании относительно ситуации вокруг иранской ядерной программы.

С соответствующей инициативой выступила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из международного соглашения - Совместного всеобъемлющего плана действий относительно иранской ядерной программы (JCPOA).

Это решение не было поддержано и вызвало критику со стороны других подписантов соглашения, включая ЕС, Германию, Францию и Великобританию.

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Все по теме:

Новости мира, ЕС, Иранская ядерная программа, СВПД, США, Федерика Могерини.
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