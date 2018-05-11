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Выход США из СВПД: Могерини собирает глав МИД европейских стран
Новости мира: Как сообщили в Европейской службе внешней деятельности, встреча запланирована на вторник, 15 мая.
Евросоюз проведет встречу министров иностранных дел Германии, Франции и Великобритании относительно ситуации вокруг иранской ядерной программы.
С соответствующей инициативой выступила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из международного соглашения - Совместного всеобъемлющего плана действий относительно иранской ядерной программы (JCPOA).
Это решение не было поддержано и вызвало критику со стороны других подписантов соглашения, включая ЕС, Германию, Францию и Великобританию.
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