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Словения поддержит все санкции против РФ

Борут Пахор и Петр Порошенко
15:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости мира: По мнению президента Словении, санкции это единственный инструмент воздействия на Россию, которым они обладают.

Любляна и в дальнейшем будет поддерживать санкции против Российской Федерации в случае невыполнения Москвой Минских соглашений, заявляет президент Словении Борут Пахор.

"Словения абсолютно будет поддерживать все санкции, если Россия не будет придерживаться Минских соглашений и их выполнения", - сказал Б.Пахор на совместной с президентом Украины пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По мнению президента республики Словения, санкции против РФ являются единственным инструментом, "которым мы владеем… для достижения той цели, которую мы поставили".

Б.Пахор отметил, что у его страны достаточно хорошие отношения с РФ в рамках ЕС и НАТО, и это дает возможность с "первых рук узнать, что на самом деле думает Российская Федерация об этих всех делах и каким образом можно найти к ним ключик, подход, чтобы они стали действительно выполнять все Минские договоренности".

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Новости мира, Борут Пахор, Минские договоренности, Россия, Санкции, Словения.
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