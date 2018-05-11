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В Турции сказали, когда запустят газопровод в обход России

Берат Албайрак
16:29 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Глава Минэнерго Турции также сообщил, что летом 2018 года Турция приступит к глубоководному бурению в Средиземном море.

Трансанатолийский трубопровод (TANAP) - часть проекта "Южный газовый коридор", по которому газ будет транспортироваться из Азербайджана в Европу в обход России - будет введен в эксплуатацию 12 июня 2018 года.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, передает RNS.

По его словам, в церемонии ввода TANAP в эксплуатацию примут участие президенты Турции и Азербайджана — Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

"Ввод TANAP в эксплуатацию — залог продолжения активной энергетической политики Турции", — отметил Албайрак, слова которого приводит турецкое агентство Anadolu.

TANAP — часть Южного газового коридора. Его протяженность составляет около 1,8 тыс. км, первичная пропускная способность — 16 млрд кубометров.

Около 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальной объем — в Европу. Соглашение по строительству TANAP было подписано в 2012 году в Стамбуле.

В феврале текущего года вице-президент азербайджанской нефтегазовой компании Socar Виталий Беглярбеков сообщал, что поставки газа в Европу по TANAP начнутся в 2020 году.

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Новости мира, TANAP, Азербайджан, Берат Албайрак, ЕС, Турция, Южный газовый коридор.
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