В Турции сказали, когда запустят газопровод в обход России

Трансанатолийский трубопровод (TANAP) - часть проекта "Южный газовый коридор", по которому газ будет транспортироваться из Азербайджана в Европу в обход России - будет введен в эксплуатацию 12 июня 2018 года.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, передает RNS.

По его словам, в церемонии ввода TANAP в эксплуатацию примут участие президенты Турции и Азербайджана — Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

"Ввод TANAP в эксплуатацию — залог продолжения активной энергетической политики Турции", — отметил Албайрак, слова которого приводит турецкое агентство Anadolu.

TANAP — часть Южного газового коридора. Его протяженность составляет около 1,8 тыс. км, первичная пропускная способность — 16 млрд кубометров.

Около 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальной объем — в Европу. Соглашение по строительству TANAP было подписано в 2012 году в Стамбуле.

В феврале текущего года вице-президент азербайджанской нефтегазовой компании Socar Виталий Беглярбеков сообщал, что поставки газа в Европу по TANAP начнутся в 2020 году.