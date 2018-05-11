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Минфин Франции: Европа не должна признавать, что США экономический полицейский

Брюно Ле Мэр
16:53 Сегодня Телеграф

Новости мира: Министр отметил, что Франция настаивает на том, чтобы ее компании не подпадали под санкции, но добавил, что у него нет иллюзий по поводу американского ответа.

Европейские страны должны противостоять администрации Дональда Трампа в вопросе ядерной сделки с Ираном и не должны действовать как "вассалы" США.

Об этом заявил французский министр финансов Брюно Ле Мэр, сообщает Европейская правда со ссылкой на  The Associated Press.

Он заявил, что Европа не должна признавать, что США – "экономический полицейский в мире".

"Или мы хотим быть вассалами, которые подчиняются решениям, принятым Соединенными Штатами, цепляясь за их штаны, или же мы скажем, что у нас есть собственные экономические интересы, и мы считаем, что будем продолжать торговать с Ираном?" - сказал Ле Мэр.

Он предложил создать европейский орган, у которого будут такие же полномочия, что и у Министерства юстиции США в вопросах наказаний иностранных компаний за их торговую практику.

Под американские санкции могут попасть авиастроительные концерны Airbus и Boeing, нефтяные компании и производители авто, такие как Renault и Peugeot.

Напомним, Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

ЕС заявил, что остается преданным соглашению и не собирается выходить из него, несмотря на решение Трампа.

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Новости мира, Брюно Ле Мэр, Иран, СВПД, США, Франция.
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