Берлин пообещал учесть позицию стран Балтии по поводу "Северного Потока 2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас пообещал учесть позицию Балтийских стран по газопроводу "Северный поток 2", вновь отметив, что Берлин продолжает считать его коммерческим проектом.

"Я пользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть, что правительство Германии (. . .) придерживается позиции о том, что это, прежде всего, коммерческий проект, проект частной промышленности, но я буду иметь в виду, что есть потребность в более подробной информации, более подробных дискуссиях по этому вопросу", - сказал Х.Мас на брифинге по итогам встречи с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии в Паланге.

Накануне глава МИД ФРГ заявил в Москве, что Берлин считает "Северный поток 2" коммерческим проектом.

Но как отмечает агентство BNS, Латвия, Литва и Эстония считают это политическим проектом, которым Россия стремится увеличить зависимость Европы от ее газа и снизить роль Украины как транзитной страны.

"Мягко говоря, подходы не совпадают. Мы считаем этот проект не полностью совпадающим с Европейской энергетической политикой, и конечно, приоритетами", - сказал литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Тем временем, эстонский министр иностранных дел Свен Миксер призвал Германию оценить возможности сокращения угроз, которые представляет "Северный поток 2" для Украины.

Х.Мас отметил, что эти угрозы оцениваются серьезно, а несколько недель назад в Берлине они обсуждались с украинским президентом Петром Порошенко.

Он отметил, что в рамках расширения газопровода, Германия стремится закрепить роль Украины как транзитного государства.

"Мы хотим обеспечить оптимизацию основных условий проекта настолько, чтобы не возникала потребность в серьезных политических дебатах", - сказал глава немецкой дипломатии.

Сторонники Nord Stream 2 считают, что он позволит снизить цены на газ в Европе.