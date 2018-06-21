Кибератака на энергокомпании ФРГ: Немецкая спецслужба обвиняет Россию

Глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Маассен возложил ответственность на Россию за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании.

Об этом заявил Маассен в интервью, сообщает DW.

"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - отметил он. Деталей расследования Ханс-Георг Маассен не привел.

Отмечается, что Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня.

Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Преступникам, однако, удалось взломать сетевую инфраструктуру лишь в офисах нескольких компаний. Первые признаки атаки появились летом 2017 года. Сколько немецких компаний оказались затронуты в результате нападения, Маассен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.