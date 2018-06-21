Замминистра в Болгарии ушла в отставку из-за скандала с авиабилетами

Заместитель министра труда и социальной политики Болгарии Росица Димитрова ушла в отставку после скандала с расходами на ее поездку на конференцию в Нью-Йорке.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

"Пресс-служба правительства Болгарии сообщила 20 июня, что премьер-министр Бойко Борисов принял отставку Димитровой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, её билеты на самолет были куплены в последнюю минуту, хотя о том, что Димитрова обязалась быть на конференции, было известно несколько месяцев тому назад.

Стоимость путешествия составила около 4243 евро. В целом вместе с другими расходами поездка Димитровой на 11-ю Всемирную конференцию ООН относительно Конвенции о правах инвалидов обошлась в около 4600 евро.

19 июня Димитрова заявила, что она, вероятно, совершила ошибку, отправившись в путешествие в Нью-Йорк после того, как увидела цену поездки. Но она также подчеркнула, что не жалеет о поездке, ибо форум был важный.

Издание отмечает, что ситуация обострилась ещё и потому, что в Болгарии произошло несколько акций протеста родителей детей с инвалидностью, которые требовали реформы. Эти протесты ранее привели к отставке министра труда и социальной политики Биссера Петкова, но премьер страны не принял отставку.

Как известно, Болгария председательствует на форуме в течение 2017-2018 годов и была организатором 10-й и 11-й сессий.